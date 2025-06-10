استئناف خدمة قطارات الركاب بين موسكو وبيونغ يانغ الأسبوع القادم

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تعتزم روسيا وكوريا الشمالية لأول مرة منذ جائحة كورونا، إعادة تشغيل خط قطارات ركاب مباشر يربط بين عاصمتيْهما، الأسبوع القادم.وأعلنت إدارة السكك الحديدية الروسية أمس الاثنين عبر تطبيق تليغرام أنها اتفقت مع وزارة السكك الحديدية في كوريا الشمالية على استئناف الخدمة يوم الثلاثاء القادم.وسوف يعمل قطار الركاب بين موسكو وبيونغ يانغ مرتين شهريا، حيث يغادر بيونغ يانغ في اليومين الثالث والسابع عشر من كل شهر، ويصل إلى موسكو في اليومين الحادي عشر والخامس والعشرين.وأوضحت إدارة السكك الحديدية الروسية أن طول الخط يزيد عن عشرة آلاف كيلومتر، ووصفت الرحلة التي تستغرق ثمانية أيام بأنها أطول رحلة قطار مباشرة على مستوى العالم.وسوف تُستأنف يوم الخميس القادم خدمة القطارات بين بيونغ يانغ وخاباروفسك، وهي مدينة روسية قريبة من الحدود الشمالية الشرقية للصين، وستُشغل مرة واحدة شهريا.