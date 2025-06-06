آر إم وڤي ينهيان الخدمة العسكرية اليوم

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أكمل كل من "آر إم" و" ڤي" عضوا فرقة بي تي إس الغنائية، الخدمة العسكرية صباح اليوم الثلاثاء.وكشفت شركة "بيغ هيت ميوزيك" الراعية للفرقة عن مشهد خروجهما من الخدمة العسكرية في مدينة "تشون تشُن" بمقاطعة كانغ وان.وأوضحت الشركة أن الفنانيْن قدما تحيات خاصة بمناسبة إنهاء الخدمة في مكان منفصل خوفا من وقوع حوادث أمنية بسبب الازدحام أمام الوحدة العسكرية.وقد ظهر "آر إم" و" ڤي" أمام الكاميرات وهما يحملان باقات الزهور، كما احتفل آر إم بإنهاء خدمته العسكرية من خلال العزف على الساكسفون مثلما فعل في موقع إنهاء الخدمة العسكرية لزميله "جين".وردا على سؤال عن أكثر الأمور التي يريدان القيام بها بعد إنهاء الخدمة العسكرية أجابا بتقديم عروض غنائية. وقال آر إم إنه أدرك مرة أخرى أن فرقته استطاعت القيام بأنشطة كبيرة بفضل دفاع الكثير من الجنود عن الوطن. ومن جانبه، قال "في" إن فترة خدمته العسكرية كانت وقتا لإعادة ترتيب وتنسيق جسده وعقله، وأضاف أنه سيجري مباشرة نحو نادي جمهور بي تي إس المسمى "آرمي".ومن ناحية أخرى، سينهي "شوغر" خدمته العسكرية يوم 21 يونيو الجاري.وأوضحت بيغ هيت ميوزيك أن جميع أعضاء بي تي إس سيستأنفون أنشطتهم الغنائية بعد فترة من الاستعداد، مطالبة بتوجيه الترحيب والتشجيع إليهم.