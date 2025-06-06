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العلوم

الحكومة الكورية تطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى بيانات 270 ألف مشترك

Write: 2025-06-10 13:54:11Update: 2025-06-10 13:56:24

الحكومة الكورية تطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى بيانات 270 ألف مشترك

Photo : YONHAP News

اتضح  أن  الحكومة الكورية  طلبت  من  شركات  التكنولوجيا الدولية  الكبرى  معلومات عن  أكثر  من  270  ألف  مشترك  لديها  خلال  السنوات العشر  الماضية،  لتحتل  المركز  السابع على  مستوى  العالم في  هذا  المجال.
وقال  تقرير  صادر  عن  شركة  "سيرف  شارك" الهولندية  المتخصصة  في  الأمن  السيبراني اليوم،  إن  الحكومة الكورية  طلبت  معلومات عن  حوالي  273  ألف  شخص  من  شركات  التكنولوجيا  الكبرى، مثل  غوغل  وميتا، خلال  الفترة  من  عام  2013  إلى  منتصف  عام  2024.
ويُعد  هذا  سابع  أكبر  طلب  حكومي  من  نوعه  على  مستوى  العالم.
وطلبت  الحكومة  الأمريكية أكثر  من  4  ملايين  من  بيانات  الحسابات لتحتل  المركز  الأول  في  هذا  المجال،  بينما  طلبت  الحكومة الصينية  حوالي  97  ألفا  من  البيانات  لتحتل  المركز  السادس عشر.
وقال  التقرير  إن  شركة  غوغل  تلقت  من  الحكومة  الكورية طلبات  بأكثر  من  40  ألفا  من  البيانات، وقد  قدمت  لها  32  ألف،  أي  بنسبة  80%،  بينما  تلقت  شركة  ميتا  طلبات  بتقديم  حوالي  13  ألفا  و200  من  البيانات،  وقد  قدمت  لها  حوالي  10  آلاف  بالفعل.
أما  ميكروسوفت  فقد  تلقت  من  الحكومة  الكورية حوالي  2100  طلب،  وقد  قدمت  لها  حوالي  1300.
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