الحكومة الكورية تطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى بيانات 270 ألف مشترك

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اتضح أن الحكومة الكورية طلبت من شركات التكنولوجيا الدولية الكبرى معلومات عن أكثر من 270 ألف مشترك لديها خلال السنوات العشر الماضية، لتحتل المركز السابع على مستوى العالم في هذا المجال.وقال تقرير صادر عن شركة "سيرف شارك" الهولندية المتخصصة في الأمن السيبراني اليوم، إن الحكومة الكورية طلبت معلومات عن حوالي 273 ألف شخص من شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل غوغل وميتا، خلال الفترة من عام 2013 إلى منتصف عام 2024.ويُعد هذا سابع أكبر طلب حكومي من نوعه على مستوى العالم.وطلبت الحكومة الأمريكية أكثر من 4 ملايين من بيانات الحسابات لتحتل المركز الأول في هذا المجال، بينما طلبت الحكومة الصينية حوالي 97 ألفا من البيانات لتحتل المركز السادس عشر.وقال التقرير إن شركة غوغل تلقت من الحكومة الكورية طلبات بأكثر من 40 ألفا من البيانات، وقد قدمت لها 32 ألف، أي بنسبة 80%، بينما تلقت شركة ميتا طلبات بتقديم حوالي 13 ألفا و200 من البيانات، وقد قدمت لها حوالي 10 آلاف بالفعل.أما ميكروسوفت فقد تلقت من الحكومة الكورية حوالي 2100 طلب، وقد قدمت لها حوالي 1300.