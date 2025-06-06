كوريا الشمالية تعرب عن عدم اهتمامها بإزالتها من القائمة الأمريكية لحظر الدخول

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ردت كوريا الشمالية بازدراء على التقارير الأخيرة التي تفيد بأنها صارت غير مدرجة على قائمة الدول التي يُحظر على مواطنيها دخول الولايات المتحدة.وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، قال محلل الشؤون الدولية إن كوريا الشمالية لا تهتم على الإطلاق بما إذا كانت الولايات المتحدة ستدرجها في القائمة أم لا.وردا على التكهنات بأن حذف كوريا الشمالية من القائمة قد يمثل "هدية" من الحكومة الأمريكية، قال المحلل إن هذا التفسير يُظهر القليل من المعرفة بالتاريخ بين واشنطن وبيونغ يانغ. وأضاف أنه في حين أن الولايات المتحدة وحدها يمكنها تفسير سبب عدم إدراجها لكوريا الشمالية في قائمتها، بغض النظر عما إذا كان ذلك تم بشكل عرضي أو متعمد، فإن كوريا الشمالية ليس لديها سبب للترحيب بالقرار.يذكر أن الإدارة الأمريكية قد أعلنت في الأسبوع الماضي حظرا على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك إيران واليمن وأفغانستان.