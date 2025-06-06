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الاقتصادية

توقعات بإبرام صفقة التصدير الثاني للدبابات الكورية إلى بولندا أواخر هذا الشهر

Write: 2025-06-10 13:57:29Update: 2025-06-10 13:57:58

توقعات بإبرام صفقة التصدير الثاني للدبابات الكورية إلى بولندا أواخر هذا الشهر

Photo : YONHAP News

من  المتوقع أن  يتم  قريبا  إبرام  صفقة  تبلغ  قيمتها 9  تريليونات  وون  للتصدير  الثاني للدبابات  الكورية  من  طراز  "كي 2"  إلى  بولندا.
ووفقا  لمصادر حكومية  متعددة،  من  المتوقع  أن  يتم  إبرام  صفقة  لتزويد بولندا  بـ180  دبابة  كورية  في  نهاية  هذا  الشهر.  وقال  مسؤول  في  صناعة  الدفاع الكورية  إنه  ستتم  إقامة  حفل  بهذه  المناسبة في  بولندا.
وكان  من  المتوقع  أن  يتم  إبرام  الصفقة  في  نهاية  الشهر  الماضي  ولكن  تم  تأجيلها لأسباب  داخلية  في  البلدين.
وتبلغ  قيمة  الصفقة  حوالي  6  مليارات دولار،  لتكون  الأكبر حجما  من  نوعها  بالنسبة  لكوريا.
ومن  المقرر أن  تقوم  شركة  "هيون  ديه  روتيم"  بإنتاج وتصدير  117  دبابة  من  طراز  "كي  2  جي  إف" من  إجمالي  180  دبابة،  بينما  ستقوم  شركة  "بي  جي  زد"  الدفاعية البولندية  بإنتاج  63  دبابة  من  طراز  "كي 2  بي  إل" هناك.
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