المكتب الرئاسي الكوري يتلقى توصيات بالمناصب العامة من المواطنين

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إنه سيستقبل توصيات مباشرة من قبل المواطنين من أجل تنفيذ نظام ترشيح الشعب للمناصب العامة الرئيسية، بدءا من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع.وصرحت "كانغ يو جونغ" المتحدثة باسم المكتب الرئاسي اليوم بأن حكومة الرئيس لي جيه ميونغ ستنفذ مشروع "البحث عن الكفاءات الحقيقية" بدءا من اليوم ولمدة أسبوع، موضحة أن المشروع عبارة عن نظام توصيات للكفاءات يدعم عمليا فلسفة الحوكمة الوطنية لحكومة السيادة الشعبية، وأن الحكومة ستستخدم بفعالية الذكاء الجمعي للشعب لاكتشاف المواهب الحقيقية التي ستعمل لمصلحة الشعب على نطاق واسع.وأضافت أن التوصيات ستشمل مناصب كبار المسؤولين الحكوميين الذين يمكن للرئيس تعيينهم، مثل نواب الوزراء ورؤساء المؤسسات العامة، وأنه يمكن لأي شخص المشاركة في المشروع من خلال ترك توصية على الموقع الإلكتروني للنظام الوطني للتوصيات الذي تديره الحكومة، أو إرسال ملاحظة أو خطاب إلى الحساب الرسمي للرئيس "لي" على مواقع التواصل الاجتماعي أو بريده الإلكتروني.وأوضحت كانغ أن التوصيات التي يتم تلقيها من خلال الموقع الإلكتروني يتم تجميعها بشكل منهجي في قاعدة بيانات، ثم يتم تعيين الموظفين الموصى بهم رسميا بعد اجتياز إجراءات التحقق من قبل مكتب تنسيق الخدمة العامة.