الرئيس الكوري يأمر بتخصيص ميزانية إضافية لاستقرار الأسعار

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عقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" الاجتماع الثاني لفريق عمل الطوارئ الاقتصادية أمس، حيث استعرض وضع الأسعار وخطط الحكومة لإعداد ميزانية إضافية، كما تمت مناقشة الاتجاهات الأخيرة لعدم استقرار الأسعار.وقال الرئيس إنه سيقوم بحشد جميع الوسائل لتحقيق استقرار الأسعار كما سيتخذ إجراءات فورية إذا لزم الأمر، وطلب من المشاركين إعداد وتقديم تقارير حول تدابير استقرار الأسعار حتى موعد الاجتماع القادم.وخلال الاجتماع المغلق، تم تقديم تقرير حول اتجاه الميزانية الإضافية التي أعدتها الحكومة الحالية، وحجمها، والمشروعات التي ستنفذها الوزارات ضمن هذه الميزانية.ووجه الرئيس لي بتسريع إعداد الميزانية الإضافية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتحفيز الاستهلاك، ودعا إلى التعاون بين الوزارات لضمان أن تستهدف الميزانية الإضافية الفئات الضعيفة وأصحاب الأعمال الصغيرة على وجه الخصوص، حتى يتم تحقيق نتائج ملموسة.كما أكد الرئيس على أهمية الاستماع إلى آراء الموظفين التنفيذيين، وطلب حضورهم الاجتماعات إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى الوزراء ونوابهم.