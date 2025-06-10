الرئيس الكوري يتباحث هاتفيا مع الرئيس الصيني ويدعوه لحضور قمة آبيك

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أجرى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" اليوم الثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي.وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "كانغ يو جونغ" للصحفيين بأن الرئيسين "لي" و"شي" تحدثا عبر الهاتف لمدة 30 دقيقة تقريبا، بدءا من الساعة 11:30 صباحا.وأضافت أن الرئيس الصيني قدّم التهنئة للرئيس الكوري على فوزه في الانتخابات الرئاسية، وعرض العمل مع الحكومة الكورية الجنوبية الجديدة لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.ومن جانبه قدّم الرئيس "لي" الشكر لنظيره الصيني، وأعرب عن أمله في أن تتبادل سيول وبكين الزيارات وتتعاونا في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والأمن والثقافة والخدمات اللوجستية، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل والمساواة.وقالت "كانغ" إن الرئيسين اتفقا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يُحدث فرقا ملموسا في حياة مواطني البلدين، كما اتفقا على تعزيز التواصل والتبادلات الشعبية والثقافية لتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين، مع بذل جهود مشتركة لتحقيق نتائج ملموسة في التعاون الاقتصادي.وأضافت أن الرئيسين اتفقا أيضا على ضرورة العمل الوثيق لإنجاح قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، لعام 2025، المقرر عقدها في شهر أكتوبر القادم في مدينة "كيونغ جو" في جنوب شرق كوريا.وأوضحت المتحدثة الرئاسية أن الرئيس الكوري دعا نظيره الصيني لحضور قمة آبيك، وأعرب عن أمله في أن يتم توطيد التبادلات في وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.