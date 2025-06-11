مكتبة سيول الكبرى توسّع خدمات الاستعارة على الصعيد الوطني

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ابتداء من أمس الثلاثاء، سيتمكن المواطنون الكوريون والمقيمون الأجانب في كوريا الجنوبية من استعارة الكتب من مكتبة سيول الكبرى حتى ولو كانوا يعيشون خارج منطقة العاصمة.وأعلنت مكتبة سيول الكبرى أمس الثلاثاء أنها ستوسّع خدمات الاستعارة لتشمل جميع أنحاء البلاد، بعدما كانت في السابق تسمح فقط لسكان سيول والدارسين أو العاملين في سيول باستعارة الكتب، من المكتبة الواقعة أمام ساحة سيول.وحاليا، بعد التسجيل للحصول على العضوية عبر الإنترنت، يمكن لأي مواطن كوري أو مقيم أجنبي في كوريا، استعارة ما يصل إلى سبعة كتب.ويمكن للزوار كل يوم أربعاء استعارة ما يصل إلى 14 كتابا.وقالت حكومة مدينة سيول إنها تتوقع أن يحظى زوار العاصمة بتجربة ثقافية أكثر ثراء نتيجة لذلك القرار.