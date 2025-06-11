تقرير رسمي يؤكد أن الاقتصاد الكوري لا يزال يعاني من حالة ضعف

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قال تقرير صادر عن معهد التنمية الحكومي الكوري إن الاقتصاد المحلي لا يزال في حالة ضعف وسط ركود قطاع البناء وركود الصادرات نتيجة لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.وفي تقرير التقييم الاقتصادي الشهري الذي أصدره المعهد أمس الثلاثاء، قال إنه على الرغم من أن الاقتصاد لم يشهد مزيدا من الضعف، إلا أن الوضع الاقتصادي لا يزال ضعيفا.وأشار التقرير إلى انخفض الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 20.5% في أبريل، بينما تباطأ قطاع الخدمات أيضا، حيث لم يرتفع الإنتاج سوى بنسبة 0.7%.وتوسع الإنتاج الصناعي في الشهر نفسه بنسبة 0.4% على الرغم من ارتفاع إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 21.8%.وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 1.3% في مايو، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.1%، حيث انخفضت صادرات السيارات بنسبة 32%، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية الأمريكية.وفي غضون ذلك، أظهر الطلب المحلي علامات تحسن في ظل انحسار حالة عدم الاستقرار السياسي مع تشكيل حكومة جديدة.