بدء التحقيقات الثلاثية الضخمة ضد الحكومة السابقة الشهر القادم

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من المقرر أن تبدأ ثلاثة تحقيقات خاصة متزامنة الشهر القادم، على نطاق غير مسبوق، تستهدف مزاعم سوء السلوك خلال إدارة الرئيس السابق يون صوك يول.وسوف ينظر المحققون الخاصون في الادعاءات الموجهة ضد الرئيس السابق يون فيما يتعلق بالأحكام العرفية، وضد زوجته كيم كون هي، في قضية تلاعب بالأسهم، كما سيسعون إلى كشف أي تدخل غير مبرر من جانب المكتب الرئاسي في التحقيق في قضية وفاة جندي من مشاة البحرية خلال عملية بحث في عام 2023.وقد يتم تعيين مدعين خاصين في وقت مبكر من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تبدأ التحقيقات الشاملة في أوائل يوليو بعد فترة تحضير إلزامية.وسوف تشمل قضية الأحكام العرفية ما يصل إلى 267 فردا، وتحقيقات السيدة الأولى السابقة كيم كون هي 205 أفراد، وتحقيقات وفاة الجندي 105 أفراد.وسوف تشكل التحقيقات الثلاثة مجتمعة أوسع عملية مقاضاة في تاريخ كوريا الجنوبية، كما يتوقع أن يستغرق المحققون ما يصل إلى 170 يوما للتحقيق في قضية يون وزوجته، بينما يجب أن تنتهي قضية جندي البحرية في غضون 140 يوما.