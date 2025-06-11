وكالة الطاقة الذرية تكشف عن منشأة نووية جديدة في كوريا الشمالية

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صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"، بأن كوريا الشمالية تُشيّد مبنى جديدا في منطقة "يونغ بيون" النووية، بأبعاد ومواصفات مشابهة لمنشأة "كانغ سون" للتخصيب النووي، بالقرب من بيونغ يانغ.جاء ذلك في تقرير قدمه غروسي إلى مجلس محافظي الوكالة، حيث أعرب عن أسفه العميق لاستمرار كوريا الشمالية في تطوير برنامجها النووي، مُخالفة بذلك قرارات مجلس الأمن الدولي.ويُشتبه في امتلاك كوريا الشمالية منشآت تخصيب نووي غير مُعلنة في كلٍّ من "يونغ بيون" و"كانغ سون"، مع إمكانية بناء منشآت إضافية.ومن المتوقع أن تُصدر اليابان وبعض الدول الأخرى بيانا مشتركا خلال اجتماع مجلس المحافظين، للإعراب عن قلقها إزاء الأنشطة النووية لكوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية في سيول إنها تُراقب التطورات ذات الصلة بالتنسيق الوثيق مع حلفائها والدول الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وحثت بيونغ يانغ على الوقف الفوري لأنشطتها النووية والعودة إلى مسار نزع السلاح النووي والحوار.