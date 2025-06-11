إعادة تعيين مسؤولة أمريكية سابقة شاركت في الحوار بين ترامب وكيم جونغ أون

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تم تعيين "أليسون هوكر" في منصب وكيلة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية.وكانت "هوكر" قد شغلت من قبل منصب مديرة إدارة شؤون آسيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وكانت مسؤولة عن الحوار بين الإدارة الأمريكية وكوريا الشمالية خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".ووفقا لموقع الكونغرس الأمريكي على الإنترنت، تولت هوكر منصبها بموافقة مجلس الشيوخ يوم 3 يونيو بأغلبية 59 صوتا مؤيدا ومعارضة 36 صوتا.وأظهر جدول وزارة الخارجية الأمريكية على الإنترنت لمواعيد كبار المسؤولين أن هوكر انضمت إلى وزير الخارجية "ماركو روبيو" أمس الثلاثاء في لقائه بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي الزائر "عبد الله بن زايد آل نهيان".وسوف تشرف هوكر، بصفتها وكيلة الوزارة للشؤون السياسية، على السياسات الثنائية والإقليمية للوزارة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وعلاقات واشنطن مع بيونغ يانغ.ونظرا لمشاركتها بشكل كبير في اجتماعات ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بين عامي 2018 و2019، فمن المتوقع أن تلعب هوكر دورا مهما إذا سعت واشنطن إلى استئناف الحوار مع بيونغ يانغ.