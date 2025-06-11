المكتب الرئاسي الكوري يُعدّل ساعات زيارة القصر الرئاسي استعدادا للانتقال

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من المقرر أن يُعدّل المكتب الرئاسي الكوري ساعات زيارة الجمهور للقصر الرئاسي السابق، "تشونغ وا ديه"، استعدادا للوفاء بتعهد الرئيس لي جيه ميونغ خلال حملته الانتخابية بالعودة إلى المجمع الرئاسي السابق، المسمى بـ"البيت الأزرق".وفي مؤتمر صحفي عُقد أمس الثلاثاء، صرّحت المتحدثة باسم الرئاسة كانغ يو جونغ بأن العودة التدريجية ستتم في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، بينما ستظل ساعات الزيارة الحالية بين الساعة 9 صباحا و6 مساء، باستثناء الإغلاق أيام الثلاثاء، سارية حتى 14 يوليو، ثم تسري الساعات المُعدّلة من 16 يوليو إلى 31 يوليو.وسوف يتم تعليق الزيارة اعتبارا من 1 أغسطس لإجراء عمليات تفتيش أمنية وتفتيش على المرافق، على أن تُستأنف فور اكتمال عملية الانتقال.وأوضحت المتحدثة أيضا أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص صندوق احتياطي بقيمة 25.9 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 19 مليون دولار أمريكي، من أجل عملية النقل.وتهدف الحكومة الكورية الجديدة إلى ضمان العدالة والشفافية في اختيار الشركات المشاركة في عملية النقل، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتعزيز التواصل داخل المكتب الرئيسي.وبينما يُتوقع أن يستغرق اكتمال عملية النقل حوالي ثلاثة أشهر، يتوقع البعض أن ينتقل الرئيس لي رسميا إلى المكتب الرئاسي عند بلوغه يومه المئة في المنصب في سبتمبر.