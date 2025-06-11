واشنطن تؤكد أن تحالفها مع كوريا الجنوبية سيزدهر بقيادة لي جيه ميونغ

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية ثقتها في أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سوف يستمر في الازدهار بقيادة الرئيس الكوري الجديد لي جيه ميونغ.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "تامي بروس"، خلال مؤتمر صحفي دوري أمس الثلاثاء، ردا على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من السياسة الخارجية للحكومة الكورية الجديدة.وقدمت المتحدثة التهنئة للرئيس الكوري الجديد على انتخابه رئيسا، وأكدت أيضا على أهمية المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة.وكان المكتب الرئاسي الكوري قد صرح بأنه تم خلال تلك المكالمة التي استمرت 20 دقيقة، الاتفاق بين الرئيسين على بذل جهود للتوصل إلى اتفاق مرضٍ للطرفين بشأن الرسوم الجمركية في أقرب وقت ممكن.ومن المتوقع أن يلتقي لي وترامب وجها لوجه لأول مرة خلال قمة مجموعة السبع، التي ستُعقد في الفترة من الأحد إلى الثلاثاء من الأسبوع القادم في كندا.