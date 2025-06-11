كوريا الجنوبية تُنهي تصفيات كأس العالم لكرة القدم بفوزٍ كبير

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اختتم منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم مشاركته في التصفيات الآسيوية لبطولة كأس العالم لعام 2026 بفوزٍ كبير، حيث تغلب المنتخب الكوري، بقيادة المدرب هونغ ميونغ بو، على منتخب الكويت بـ4 أهداف مقابل لا شيء، في المباراة العاشرة والأخيرة ضمن المجموعة الثانية على ملعب كأس العالم في سيول، أمس الثلاثاء، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.وكانت كوريا الجنوبية، التي ضمنت تأهلها للبطولة يوم الجمعة الماضي بفوزها على العراق بهدفين مقابل لا شيء، قد تصدرت المجموعة الثانية في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية بستة انتصارات وأربعة تعادلات.وحقق المنتخب الكوري، بما في ذلك الجولة الثانية، عشرة انتصارات وخمسة تعادلات، مسجلا بذلك أول مسيرةٍ له دون هزيمة في التصفيات الآسيوية منذ 16 عاما، أي منذ بطولة كأس العالم في جنوب إفريقيا.ويمثل هذا التأهل الأخير لكوريا الجنوبية ظهورها الحادي عشر على التوالي في بطولات كأس العالم لكرة القدم، بدءا من بطولة عام 1986 في المكسيك.