كوريا تضيف 245 ألف وظيفة في مايو

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أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 200 ألف وظيفة في شهر مايو الماضي، وهي أكبر زيادة مُسجلة في 13 شهرا.وأوضح تقرير صار عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين في الشهر الماضي بلغ 29.16 مليون شخص، بزيادة قدرها 245 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وتجاوز نمو الوظائف 200 ألف وظيفة لأول مرة منذ أبريل من العام الماضي، عندما تمت إضافة 261 ألف وظيفة، لكن الوظائف في قطاع البناء انخفضت للشهر الثالث عشر على التوالي، بمقدار 106 آلاف وظيفة في مايو، كما خسر قطاع التصنيع 67 ألف وظيفة.وبلغ معدل التوظيف للفئة العمرية من 15 إلى 64 عاما 70.5% في الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 0.5% مقارنة بالعام السابق، بينما انخفض معدل التوظيف للفئة العمرية من 15 إلى 29 عاما بمقدار 0.7% ليصل إلى 46.2%.وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي، ليصل إلى 2.8%.