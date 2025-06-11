تسريح عضويْ فرقة بي تي إس جيمين وجونغ كوك من الخدمة العسكرية

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تم تسريح عضويْ فرقة بي تي إس "جونغ كوك" و"جيمين" من الخدمة العسكرية.واستقبل المغنيان، اللذان التحقا بالخدمة في ديسمبر 2023، معجبيهما اليوم الأربعاء في منشأة رياضية بالقرب من وحدتهما في "يون تشون" بمقاطعة كيونغ كي، في فعالية بمناسبة تسريحهما أقيمت اليوم، حيث تجمع المئات من المعجبين في المنطقة للترحيب بهما.وجاء تسريحهما بعد يوم من انتهاء زميليهما في الفرقة "آر إم" و"ﭭي"، من الخدمة العسكرية.وبذلك يكون ستة من أصل سبعة أعضاء في الفرقة قد أنهوا خدمتهم العسكرية، بينما من المقرر تسريح "شوغا"، الذي يؤدي واجبه كعامل خدمة اجتماعية، بعد أسبوع.وتعتزم فرقة بي تي إس الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة على انطلاقتها بمهرجان ضخم سيقام يومي الجمعة والسبت في مجمع كينتكس في مدينة كويانغ بمقاطعة كيونغ كي.