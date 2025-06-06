5.4 % زيادة في الصادرات الكورية في أول 10 أيام من يونيو

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شهدت صادرات كوريا الجنوبية زيادة في أول عشرة أيام من شهر يونيو الجاري.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة إجمالي الصادرات الكورية في أول 10 أيام من شهر يونيو الجاري 15.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما شهد متوسط الصادرات اليومية زيادة بنسبة 15%، مع بقاء عدد أيام العمل كما هو مقارنة بالعام الماضي. ويرجع السبب في هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 22%، والسيارات بنسبة 8.4%، مقارنة بالعام الماضي.وأشار التقرير إلى أن صادرات السيارات الكورية إلى الولايات المتحدة سجلت انخفاضا، فيما زادت للاتحاد الأوربي.أما الواردات الكورية في أول 10 أيام من يونيو فزادت بنسبة 11.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 17.2 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل 1.7 مليار دولار عجزا تجاريا.وشهدت كوريا الجنوبية فائضا في ميزانها التجاري بقيمة 16.9 مليار دولار منذ بداية هذا العام وحتى الآن.