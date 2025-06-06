وصول حجم التجارة بين كوريا الشمالية وروسيا في العام الماضي إلى مستوى قياسي

Photo : YONHAP News

قدر مسؤول في قطاع اللوجستيات في روسيا أن حجم التجارة بين كوريا الشمالية وروسيا وصل إلى رقم قياسي بلغ 34 مليون دولار في العام الماضي.ونقل تقرير نشرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن "يفغيني نيكيفوروف" رئيس اللجنة اللوجستية الدولية التابعة للجمعية الروسية للمصدرين والمستوردين، تلك المعلومات في مقابلة أجريت معه على هامش منتدى أقيم أمس الثلاثاء في موسكو، حيث قال أيضا إن العلاقات الاقتصادية بين روسيا وكوريا الشمالية شهدت تعزيزا كبيرا على مدى السنوات الثلاث الماضية.وأشار إلى أن زيادة صادرات المنتجات الغذائية الروسية، بما في ذلك دقيق القمح وفول الصويا والزيت والحبوب، بالإضافة إلى المنتجات الهيدروكربونية، قد دفعت نمو التجارة بين البلدين.وأكد أن رجال الأعمال الروس يستعدون لزيادة الواردات من كوريا الشمالية.