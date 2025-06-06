كوريا وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال المفاعلات النووية صعيرة الحجم

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قالت شركة الطاقة الكهرومائية والنووية الكورية اليوم الأربعاء إنها وقعت مذكرة تفاهم أمس الثلاثاء مع هيئة الكهرباء الوطنية التايلاندية، بشأن التعاون الثنائي في مجال المفاعلات النووية صغيرة الحجم.وبموجب هذه المذكرة، ستعمل الشركتان الكورية والتايلاندية على التعاون في مجالات تبادل المعلومات الفنية المتعلقة بالمفاعلات النووية صغيرة الحجم، ومراجعة مشتركة لإمكانية تطوير مفاعلات نووية صغيرة مخصصة لتايلاند، وتدريب الموظفين من خلال الزيارات الميدانية وبرامج التعليم والتدريب.ولتحقيق هذا الغرض، اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل، وتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير في مجال الطاقة النووية، وتفعيل التبادلات البشرية والتكنولوجية.الجدير بالذكر أن هيئة الكهرباء الوطنية التايلاندية التي تنتج حوالي 30% من الاحتياجات الكهربائية في تايلاند تقوم بدراسة حول إمكانية توسيع مصادر الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك الطاقة النووية، ضمن جهودها لتحقيق هدف الحكومة التايلاندية المتمثل في الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتنويع مصادر الطاقة.