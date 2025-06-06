توقعات بإجراء تواصل بين رئيس كوريا الجنوبية وقيادة الاتحاد الأوربي قريبا

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قال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوربي إنه من المتوقع أن يتم قريبا إجراء تواصل ثنائي بين الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" ورئيسة المفوضية الأوربية "أورسولا فون دير لاين".وأدلت نائبة مدير إدارة التجارة في المفوضية الأوربية "ماريا مارتن برات" بهذه التصريحات في كلمة ألقتها خلال مراسم يوم التواصل بين كوريا والاتحاد الأوربي، التي استضافتها الرابطة الكورية للتجارة الدولية وسفارة الاتحاد الأوربي في مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا، أمس الثلاثاء.وبهذا من المحتمل أن يلتقي الرئيس الكوري برئيسة المفوضية الأوربية على هامش حضورهما قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في كندا خلال الفترة من الخامس عشر وحتى السابع عشر من شهر يونيو الجاري.وأكدت "فون دير لاين" أن حالة عدم اليقين تفاقمت على مستوى العالم بسبب الإكراه الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، معربة عن أملها في الحفاظ على العلاقات مع كوريا الجنوبية وتوسيعها.وأضافت أن الاتحاد الأوربي ينظر حاليا في أفضل السبل التي يمكن من خلالها للاستثمارات الأجنبية أن تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوربي وأمنه الاقتصادي، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية تمتلك نقاط قوة هائلة في مجالات بطاريات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات.