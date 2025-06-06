نقابات العمال الكورية تطالب بزيادة الجد الأدني للأجور بـ14.78% للعام القادم

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طالبت نقابات العمال في كوريا الجنوبية بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 14.7% للعام القادم.وتقدم اتحاد النقابات العمالية الكورية والاتحاد الكوري لنقابات العمال والجماعات المدنية بهذا الطلب في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم الأربعاء.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتقدم فيها نقابات العمال بطلب بشأن الحد الأدنى للأجور للعام القادم.ولم تكشف الشركات عن اقتراحها بعد بشأن الحد الأدنى للأجور، ولكن من المتوقع أن تطالب بتجميده أو زيادته بدرجة طفيفة.وأوضح القطاع العمالي أن طلبه يستند إلى الدستور وقانون الحد الأدني للأجور، وأنه يهدف إلى تحسين جودة حياة ذوي الدخل المنخفض، وتخفيف حدة التفاوت في الدخل من خلال رفع الأجور الحقيقية.وكان القطاع العمالي قد اقترح في العام الماضي أن يكون الحد الأدني للأجور 12,600 وون في الساعة لهذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27.8%.