مقاتلة كورية جنوبية تتعرض لأضرار خلال تدريبات جوية في ألاسكا

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تضررت طائرة مقاتلة كورية جنوبية من طراز "كي إف 16" في أثناء مشاركتها في تدريبات جوية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة في ألاسكا.وقال الجيش الكوري إن المقاتلة تضررت في أثناء إقلاعها من قاعدة إيلسون الجوية في حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء حسب التوقيت الكوري خلال مشاركتها في تدريبات "ريد فلاغ" الجوية الجارية في ألاسكا.وقالت قيادة القوات الجوية الكورية إن طيارين قفزا من المقاتلة ذات المقعدين، وأنهما بخير وتم نقلهما إلى مستشفى قريب.ولم يعرف بعد مدى الضرر الذي لحق بالمقاتلة، لكن ورد أن حريقا اندلع في الطائرة.ويعمل الجيش الكوري الجنوبي بالتعاون مع الجانب الأمريكي على تحديد سبب الحادث وتقييم الأضرار.الجدير بالذكر أن تدريبات "ريد فلاغ" في ألاسكا هي تدريبات قتالية جوية متعددة الجنسيات برعاية القوات الجوية الأمركية في المحيط الهادئ.وبدأت القوات الجوية الكورية الجنوبية المشاركة في هذه التدريبات منذ عام 2013.