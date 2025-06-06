الجيش الكوري الجنوبي يوقف البث عبر مكبرات الصوت نحو كوريا الشمالية

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قرر الجيش الكوري الجنوبي وقف البث عبر مكبرات الصوت الموجه نحو كوريا الشمالية، بعد مرور عام واحد من استئناف هذا الإجراء.وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي اليوم الأربعاء إنه تم وقف البث عبر مكبرات الصوت بناءً على توجيهات عليا.وكان الرئيس الكوري الجنوبي الجديد "لي جيه ميونغ" قد تعهد خلال حملته الانتخابية بوقف هذه الأنشطة من أجل تخفيض حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.وجاء هذا القرار بعد أسبوع واحد من تولي الرئيس لي مهام منصبه.كما طلبت وزارة التوحيد من المنظمات المدنية أول من أمس وقف إرسال المنشورات نحو الشمال، ثم أوقف الجيش بدوره البث الصوتي في خطوة تهدف إلى تهيئة الأجواء للحوار مع بيونغ يانغ.ويُنظر إلى هذا الإجراء كإشارة استباقية لتهيئة المناخ لاستئناف قنوات التواصل بين الكوريتين.وكانت حكومة الرئيس السابق يون صوك يول قد قررت في يونيو من العام الماضي استئناف البث الدعائي عبر مكبرات الصوت لأول مرة منذ ست سنوات، على خلفية قيام كوريا الشمالية بإرسال بالونات محمّلة بالنفايات إلى الجنوب، لكن بيونغ يانغ توقفت عن هذا النشاط منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.ورغم قرار الجيش الكوري الجنوبي بوقف البث الصوتي، أكّد مسؤولون عسكريون أن هذا الإجراء يعني "توقفاً مؤقتاً" وليس وقفاً دائماً للبث، مما يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية استئنافه إذا استدعت تطورات الأوضاع ذلك، خاصة في حالة عودة كوريا الشمالية إلى ارتكاب أنشطة استفزازية.