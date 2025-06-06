الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الكوريتان

الزعيم الكوري الشمالي يؤكد لبوتين وقوف بيونغ يانغ دائما إلى جانب روسيا

Write: 2025-06-12 09:18:35Update: 2025-06-12 09:28:40

الزعيم الكوري الشمالي يؤكد لبوتين وقوف بيونغ يانغ دائما إلى جانب روسيا

Photo : YONHAP News

قال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في رسالة إلى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إن بلاده ستقف دائما إلى جانب موسكو.
وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن "كيم" أرسل تلك الرسالة بمناسبة عيد الاستقلال الروسي، حيث هنأ "بوتين" ووصفه بأنه "أعز رفيق"، وأشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين باعتبارها "علاقة حقيقية بين رفاق السلاح".
وقال "كيم" إن الصداقة بين كوريا الشمالية وروسيا توطدت بفضل الصداقة العسكرية التي أقامتها قوات البلدين بدمائهما خلال حرب روسيا ضد أوكرانيا.
وأكد "كيم" أن بلاده لديها إرادة راسخة لتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا بثبات.
وتم تسليم رسالة التهنئة التي بعث بها "كيم" بواسطة سفير كوريا الشمالية لدى روسيا، عبر وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;