واشنطن تؤكد أن ترامب لا يزال منفتحا على التواصل مع الزعيم الكوري الشمالي

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قال البيت الأبيض الأمريكي إن الرئيس "دونالد ترامب" لا يزال منفتحا على الحوار مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، ويرغب في مواصلة التقدم الذي تم إحرازه خلال قمتهما الأولى في عام 2018.وأدلت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارولين ليفيت" بهذه التصريحات أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بشأن تقرير مفاده أن "ترامب" كتب رسالة إلى "كيم" في محاولة لإحياء العلاقات الدبلوماسية، لكن بيونغ يانغ رفضت قبولها.وقالت "ليفيت" إن "ترامب" لا يزال منفتحا على التواصل مع "كيم"، ويرغب في مواصلة التقدم الذي تم إحرازه في قمة سنغافوره خلال ولايته الأولى، وأضافت أنها ستترك الإجابة للرئيس فيما يتعلق بالمراسلات.وكان موقع "إن كيه نيوز" الإخباري الأمريكي قد نقل عن مصدر رفيع المستوى مطلع أمس الأربعاء قوله إن "ترامب" كتب رسالة بهدف إعادة فتح الحوار مع "كيم".وعلى الرغم من المحاولات المتعددة لتسليم الرسالة يدويا من خلال وفد كوريا الشمالية إلى الأمم المتحدة في نيويورك، المعروف باسم "قناة نيويورك"، فقد رفض الدبلوماسيون الكوريون الشماليون استلامها.