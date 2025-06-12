الرئيس الكوري يتحدث هاتفيا مع رئيس وزراء التشيك لأول مرة

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تحدث الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" هاتفيا مع رئيس الوزراء التشيكي "بيتر فيالا" أمس الأربعاء لأول مرة منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "كانغ يو جونغ" للصحفيين إن "لي" و"فيالا" تحدثا لمدة 20 دقيقة تقريبا ابتداء من الساعة 4 من بعد ظهر أمس، حيث قدم "فيالا" تهنئة للرئيس الكوري على تنصيبه، وأعرب عن ارتياحه للتقدم الملحوظ الذي أحرزته العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.واتفق الجانبان على أن بناء مفاعلين نوويين في جمهورية التشيك سيكون بمثابة حجر الأساس لتوسيع التعاون الاقتصادي الثنائي.وقالت "كانغ" إن "لي" و"فيالا" اتفقا على العمل عن كثب لتوسيع التعاون الشامل في مجالات أخرى، بما في ذلك الصناعات التكنولوجية المتطورة والبنية التحتية والطاقة.يذكر أنه في يوم الأربعاء الماضي وقعت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية الكورية الجنوبية وشركة "إلكترارنا دوكوفاني 2"، وهي شركة تابعة لشركة الكهرباء الرئيسية في جمهورية التشيك، الاتفاقية النهائية للصفقة التي تقدر قيمتها بحوالي 18 مليار دولار.