رئيس كوريا الجنوبية يأمر بوقف البث الدعائي الموجه نحو كوريا الشمالية

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أمر الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" الجيش بوقف البث الدعائي الموجه نحو كوريا الشمالية اعتبارا من الساعة 2 من بعد ظهر أمس الأربعاء.وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي في سيول "كانغ يو يونغ" في مؤتمر صحفي إن هذا القرار يتماشى مع نية الحكومة لاستعادة الثقة بين الكوريتين وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أن "لي" قد أوفى بوعده للشعب خلال حملته الرئاسية، كما أشارت إلى أن هذه الخطوة جوهرية لتخفيف معاناة السكان الذين يعيشون بالقرب من الحدود بينالكوريتين والذين عانوا من البث الصاخب.وأضافت "كانغ" أن الرئيس اتخذ قراره بشأن البث الدعائي كخطوة استباقية لتخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، نظرا لأن كوريا الشمالية لم تقم بأي استفزازات خطيرة.وتنفيذا لأوامر الرئيس، أوقف الجيش البث الدعائي الموجه نحو كوريا الشمالية اعتبارا من الساعة 2 من بعد ظهر أمس، بعد عام من استئناف الإدارة السابقة بقيادة الرئيس المعزول "يون صوك يول" ذلك البث الصوتي في يونيو الماضي ردا على إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للبالونات الحاملة للنفايات نحو كوريا الجنوبية.