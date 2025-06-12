كوريا الجنوبية وفرنسا تتعاونان في تكنولوجيا البلازما لمفاعلات الاندماج

Photo : Korea Institute of Fusion Energy

وقّع المعهد الكوري للطاقة الاندماجية اتفاقية مع المعهد الفرنسي لأبحاث الاندماج المغناطيسي لتطوير تقنيات تشغيل البلازما لمفاعلات الاندماج النووي المستقبلية.وعقد المعهدان البحثيّان المدعومان حكوميا، حفل توقيع في مركز مؤتمرات "ديجون" أمس الأربعاء.وسوف يركز التعاون على تشغيل البلازما في بيئات مبطنة بالتنغستن، حيث يعتبر التنغستن مادة أساسية لجدران المفاعلات بسبب مقاومته العالية للحرارة، كما سيتم استخدام أجهزة الاندماج التجريبية "كي ستار" الكورية و "ويست" الفرنسية، في تلك التجارب، وتحليل البيانات لتعزيز كفاءة البحث.وعلى مدى الأعوام الثلاثة القادمة، سيدرس الجانبان عمليات البلازما طويلة الأمد، وسلوك بلازما الحافة، وتقنيات التسخين المتقدمة باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية.وقال "أو يونغ كوك"، رئيس المعهد الكوري للطاقة الاندماجية، إن المشروع يهدف إلى تأمين التقنيات الأساسية التي ستساعد في جني ثمار طاقة الاندماج.