الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

العلوم

كوريا الجنوبية وفرنسا تتعاونان في تكنولوجيا البلازما لمفاعلات الاندماج

Write: 2025-06-12 09:26:26

كوريا الجنوبية وفرنسا تتعاونان في تكنولوجيا البلازما لمفاعلات الاندماج

Photo : Korea Institute of Fusion Energy

وقّع المعهد الكوري للطاقة الاندماجية اتفاقية مع المعهد الفرنسي لأبحاث الاندماج المغناطيسي لتطوير تقنيات تشغيل البلازما لمفاعلات الاندماج النووي المستقبلية.
وعقد المعهدان البحثيّان المدعومان حكوميا، حفل توقيع في مركز مؤتمرات "ديجون" أمس الأربعاء.
وسوف يركز التعاون على تشغيل البلازما في بيئات مبطنة بالتنغستن، حيث يعتبر التنغستن مادة أساسية لجدران المفاعلات بسبب مقاومته العالية للحرارة، كما سيتم استخدام أجهزة الاندماج التجريبية "كي ستار" الكورية و "ويست" الفرنسية، في تلك التجارب، وتحليل البيانات لتعزيز كفاءة البحث.
وعلى مدى الأعوام الثلاثة القادمة، سيدرس الجانبان عمليات البلازما طويلة الأمد، وسلوك بلازما الحافة، وتقنيات التسخين المتقدمة باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية.
وقال "أو يونغ كوك"، رئيس المعهد الكوري للطاقة الاندماجية، إن المشروع يهدف إلى تأمين التقنيات الأساسية التي ستساعد في جني ثمار طاقة الاندماج.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;