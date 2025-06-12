ترامب منفتح على تمديد الموعد النهائي للمحادثات التجارية في 8 يوليو

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه منفتح على إمكانية تمديد الموعد النهائي المحدد في 8 يوليو لإنهاء المفاوضات التجارية قبل دخول الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة حيز التنفيذ، لكنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضروريا.وأبلغ "ترامب" الصحفيين بهذا الموقف أمس الأربعاء قبل عرض مسرحية "البؤساء" في مركز "كينيدي" في واشنطن، عندما سُئل عما إذا كان منفتحا على تمديد الموعد النهائي.وقد أعلن "ترامب" عن فرض رسوم جمركية متبادلة شاملة في 2 أبريل، ثم أعلن عن وقف تنفيذها لمدة 90 يوما بعد ذلك بأسبوع.ومنذ ذلك الحين، دخلت الولايات المتحدة في مفاوضات مع شركائها التجاريين.وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أشار وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" إلى أن الولايات المتحدة قد تمدد الموعد النهائي المحدد في 8 يوليو للدول التي تتفاوض بحسن نية.