واشنطن تقول إن استراتيجية الدفاع لعام 2025 ستركز على زيادة الأعباء الأمنية للحلفاء

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قال وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث" إن الاستراتيجية الدفاعية الوطنية الجديدة لبلاده، المقرر الإعلان عنها هذا الصيف، ستؤكد على أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة الصين، وسوف تتضمن عناصر لزيادة الأعباء الأمنية على حلفاء وشركاء الولايات المتحدة.وكشف "هيغسيث" عن هذه المعلومات أمس الأربعاء خلال جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية للمخصصات المالية في مجلس الشيوخ، المعنية بالقوات المسلحة، حيث قال إن الوزارة وضعت استراتيجية دفاعية مؤقتة تركز على التصدي لـ"التهديد المتزايد" من قبل الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتعزيز التعاون الأمني وتقاسم الأعباء مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها.وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة، التي ستصدر في أواخر الصيف، ستضمن قيام حلفاء الولايات المتحدة وشركائها بتكثيف وتعزيز استثماراتهم الدفاعية، حتى تتمكن الولايات المتحدة من التركيز على ما تحتاج إليه.وكان "هيغسيث" قد أمر في أوائل مايو الماضي بوضع استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2025 بحيث يتم إعطاء الأولوية لزيادة تقاسم الأعباء مع الدول الحليفة، وردع التهديدات الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.