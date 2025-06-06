عجز الميزانية الوطنية الكورية يصل إلى 46 تريليون وون حتى أبريل

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تجاوز حجم العجز في الميزانية الوطنية لكوريا الجنوبية 46 تريليون وون حتى شهر أبريل الماضي.وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية والاستراتيجية الكورية اليوم، بعنوان "الاتجاهات المالية لشهر يونيو"، تلقت الحكومة 231 تريليونا و100 مليار وون من الضرائب وأرباح الصناديق المالية خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام، وأنفقت 262 تريليونا و300 مليار وون على تنفيذ الميزانية وغيرها خلال نفس الفترة.وبذلك بلغ العجز في الميزانية المالية الموحدة، أي إجمالي الإيرادات مطروحا منه إجمالي النفقات، 31 تريليونا و200 مليار وون، إلا أن العجز الفعلي في الميزانية المالية المُدارة، والذي لا يشمل صناديق الضمان الاجتماعي، مثل صندوق التقاعد الوطني، والتي من المفترض أن تكون في وضع فائض حاليا، يقدر بـ46 تريليونا و100 مليار وون.وبلغ حجم الضرائب الوطنية المُحصّلة 142 تريليونا و200 مليار وون حتى شهر أبريل، بزيادة قدرها 16 تريليونا و600 مليار وون مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وجاءت معظم الزيادة في الإيرادات الضريبية من ضرائب الشركات، حيث ارتفعت ضرائب الشركات المُحصّلة بمقدار 13 تريليون وون مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لتحسن أداء الشركات وزيادة دخلها.