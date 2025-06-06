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الاقتصادية

عجز الميزانية الوطنية الكورية يصل إلى 46 تريليون وون حتى أبريل

Write: 2025-06-12 14:33:24Update: 2025-06-12 14:47:36

عجز الميزانية الوطنية الكورية يصل إلى 46 تريليون وون حتى أبريل

Photo : YONHAP News

تجاوز  حجم  العجز  في  الميزانية  الوطنية لكوريا  الجنوبية  46  تريليون  وون  حتى  شهر  أبريل  الماضي.
وأوضح  تقرير  صادر  عن  وزارة  المالية والاستراتيجية  الكورية  اليوم، بعنوان  "الاتجاهات  المالية لشهر  يونيو"،  تلقت  الحكومة  231  تريليونا  و100  مليار  وون  من  الضرائب وأرباح  الصناديق  المالية خلال  الأربعة  أشهر  الأولى  من  هذا  العام، وأنفقت  262  تريليونا و300  مليار  وون  على  تنفيذ  الميزانية  وغيرها خلال  نفس  الفترة.
وبذلك  بلغ  العجز  في  الميزانية  المالية الموحدة،  أي  إجمالي الإيرادات  مطروحا  منه  إجمالي  النفقات، 31  تريليونا  و200  مليار  وون،  إلا  أن  العجز  الفعلي في  الميزانية  المالية المُدارة،  والذي  لا  يشمل  صناديق الضمان  الاجتماعي،  مثل  صندوق  التقاعد الوطني،  والتي  من  المفترض  أن  تكون  في  وضع  فائض  حاليا،  يقدر  بـ46  تريليونا و100  مليار  وون.
وبلغ  حجم  الضرائب  الوطنية المُحصّلة  142  تريليونا و200  مليار  وون  حتى  شهر  أبريل،  بزيادة قدرها  16  تريليونا و600  مليار  وون  مقارنة  بالفترة نفسها  من  العام  الماضي.
وجاءت  معظم  الزيادة  في  الإيرادات  الضريبية من  ضرائب  الشركات، حيث  ارتفعت  ضرائب  الشركات  المُحصّلة بمقدار  13  تريليون وون  مقارنة  بالفترة نفسها  من  العام  الماضي،  نتيجة  لتحسن  أداء  الشركات  وزيادة دخلها.
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