خبراء يدعون إلى توسيع عضوية مجموعة السبع لتشمل كوريا وأستراليا

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دعا خبراء أمريكيون إلى توسيع عضوية مجموعة الدول السبع، لتشمل كوريا الجنوبية وأستراليا.وقال "جون هامري" مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، والخبير "فيكتور تشا" رئيس القسم الكوري في المركز، و"جون إيكينبيري" الأستاذ في جامعة برينستون، في تقرير نشروه في مجلة "فورين أفيرز" المتخصصة في الشؤون الدبلوماسية أمس، إن هناك ضرورة لتوسيع عضوية المجموعة من أجل تعزيز قدراتها، بحيث تشمل كلا من كوريا وأستراليا.وأشار التقرير أيضا إلى أنه ينبغي على أعضاء المجموعة كمسؤولين عن الاقتصاد العالمي أن يمتلكوا القدرة والإرادة لتحمل هذه الأدوار، وأن يحصلوا على ثقة أعضاء المجموعة الآخرين، مؤكدا أن أستراليا وكوريا الجنوبية تفيان بهذه المعايير، موضحا أن كوريا قوة تكنولوجية وثقافية هائلة، وتتمتع بأكبر اقتصاد بين الدول الديمقراطية الصناعية غير الأعضاء في مجموعة الدول السبع، باستثناء الهند والبرازيل.وأضاف التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا يعتبر أكبر من أي دولة أخرى في مجموعة الدول السبع باستثناء الولايات المتحدة، كما أن أستراليا الثانية عشرة من حيث حجم الاقتصاد بين الدول الديمقراطية على مستوى العالم.يذكر أن الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" سيحضر قمة المجموعة التي ستعقد في الفترة من 15 وحتى 17 من شهر يونيو الجاري في كندا.