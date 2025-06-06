افتتاح سفارة كوبا في سيول

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تم افتتاح سفارة كوبا لدى كوريا الجنوبية رسميا أول من أمس الثلاثاء، بعد أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية في شهر فبراير من العام الماضي.وكانت كوريا الجنوبية قد افتتحت سفارتها في هافانا في شهر يناير الماضي، وبالتالي من المتوقع أن تلعب السفارتان دورا رئيسيا في تفعيل التبادلات والتعاون بين البلدين.وبهذه المناسبة، أقامت السفارة الكوبية التي تقع في مبنى "إي بلازا" في منطقة "جونغ كو" في سيول، حفلا بحضور السفير "كلاوديو مونسون"، الذي ألقى كلمة قال فيها إن البلدين تمكنا من الانطلاق في رحلة جديدة من خلال افتتاح السفارتين، معربا عن توقعاته بأن تقوم السفارة الكوبية لدى سيول بدور كبير في تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين.ومن جانبه، أكد "لي جو إيل" مدير إدارة شؤون أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الكورية، أن الحكومة الكورية لن تدخر جهدا في تقديم الدعم للتشغيل السلس للسفارة الكوبية وتطوير العلاقات التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين.كما أعرب "أرييل لورينزو" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الكوبية، والذي زار كوريا لحضور حفل الافتتاح، عن سعادته بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ودخولها مرحلة جديدة، سعيا وراء تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات.