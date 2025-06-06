أسر المختطفين لدى كوريا الشمالية ترسل منشورات معادية نحو الشمال

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أعلنت مجموعة من عائلات الكوريين الجنوبيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية عن خطة لإقامة فعالية مفتوحة في منطقة "إيم جين كاك" في مدينة باجو بمقاطعة كيونغ كي لإرسال منشورات معادية للنظام الكوري الشمالي عبر الحدود نحو الشمال، وذلك على الرغم من مطالبة الحكومة الكورية الجنوبية بوقف إرسال مثل تلك المنشورات.وكانت المجموعة قد قامت بإرسال منشورات معادية للنظام الكوري الشمالي 3 مرات خلال هذا العام.وقالت المجموعة إنها زارت مركز الشرطة في باجو بعد ظهر أمس حيث سجلت بلاغا عن تنظيم تجمع بعنوان "إرسال أخبار عن عائلات المختطفين" بعد غد السبت الموافق 14 يونيو.ومن المتوقع أن يقام هذا التجمع خلف السور المحيط بمنطقة "أرض السلام" في "إيم جين كاك"، وسوف يشارك فيه 30 شخصا.وأوضحت المجموعة أن الهدف من هذه الفعالية هو إيصال تحذير ونداء من عائلات المختطفين إلى كوريا الشمالية وأتباعها.وأكد "تشيه سونغ ريونغ" رئيس المجموعة على أنه لم يتلق سوى طلب من وزارة التوحيد بوقف إرسال منشورات، دون طرح أي حل لمسألة إعادة المختطفين إلى وطنهم، وأضاف أنه لن يتوقف عن أنشطته حتى يلتقي بأبيه المختطف لدى كوريا الشمالية.