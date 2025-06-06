توقف البث عبر مكبرات الصوت تجاه الشمال

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توقف البث عبر مكبرات الصوت من كوريا الجنوبية تجاه كوريا الشمالية بعد مرور عام على استئنافه في شهر يونيو من العام الماضي، ردا على إطلاق كوريا الشمالية لبالونات محملة بالقمامة نحو كوريا الجنوبية.وأوقف الجيش الكوري الجنوبي جميع عمليات البث عبر مكبرات الصوت باتجاه الشمال في المناطق الحدودية في الساعة الثانية من بعد ظهر أمس بناء على تعليمات من الرئيس "لي جيه ميونغ".وأوضح المكتب الرئاسي في سيول أن هذا الإجراء يهدف إلى استعادة الثقة بين الكوريتين وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.وعلى وجه الخصوص، شدد المكتب الرئاسي على أن هذا الإجراء يستهدف تخفيف معاناة السكان في المنطقة الحدودية الذين عانوا من البث الصوتي الموجه نحو الشمال، وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي تشاور مسبق مع كوريا الشمالية.وقال إنه يستخدم مصطلح "تعليق" بمعنى مؤقت وليس "وقف"، وهنو ما يعني أنه دعوة إلى اتخاذ تدابير متبادلة، مثل تعليق كوريا الشمالية للبث عبر مكبرات الصوت باتجاه الجنوب.