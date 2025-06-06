الرئيس الكوري يتصل هاتفيا بنظيره الفيتنامي

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أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" أول اتصال هاتفي مع نظيره الفيتنامي "لونغ كونغ"، منذ توليه السلطة.وقالت "كانغ يو جونغ" المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري اليوم، إن الرئيس أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الفيتنامي لمدة 25 دقيقة، بدءا من الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم، حيث قدم الرئيس الفيتنامي تهنئة حارة إلى الرئيس الكوري متمنيا له إحراز الكثير من النتائج المثمرة.ومن جانبه أشاد الرئيس الكوري بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار والتبادلات الإنسانية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1992، معربا عن أمله في مواصلة التعاون الوثيق لتطوير المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين كوريا وفيتنام مستقبلا.وفي المقابل، أعرب الرئيس الفيتنامي عن أمله في تعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية باعتبارها شريكا موثوقا في تعزيز التنمية الاقتصادية في فيتنام.واتفق الرئيسان على توسيع وتعميق التعاون الثنائي في المجالات الاستراتيجية، مثل السكك الحديدية عالية السرعة، ومحطات الطاقة النووية، بما يتماشى مع المشاركة الاستراتيجية الشاملة بينهما.