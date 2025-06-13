الرئيس يعين 3 محققين للتحقيق في قضايا يون وزوجته ووفاة جندي البحرية

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عيّن الرئيس "لي جيه ميونغ" 3 محققين مستقلين للتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد الرئيس السابق "يون صوك يول" وزوجته "كيم كون هي"، وكيفية تعامل إدارة "يون" مع قضية وفاة جندي من مشاة البحرية.وقال الحزب الديمقراطي الحاكم مساء أمس الخميس إن المكتب الرئاسي أبلغه بهذا القرار في الساعة 11:09 مساء، بعد أن قدم الحزب توصياته إلى الرئاسة.وقد قرر الرئيس تعيين "جو أون سوك" النائب السابق لرئيس مجلس التدقيق والتفتيش، للتحقيق في تهم التمرد الموجهة إلى "يون" فيما يتعلق بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.كما عيّن "مين جونغ كي" الرئيس السابق لمحكمة سيول المركزية، لقيادة التحقيقات الخاصة بمختلف مزاعم الفساد الموجهة إلى السيدة الأولى السابقة.وسوف يقود "لي ميونغ هيون" المسؤول السابق في النيابة العسكرية، التحقيقات في قضية وفاة جندي البحرية في عام 2023، خلال جهود الإغاثة من الفيضانات.وسوف يبدأ أولئك المحققون تحقيقات شاملة بعد فترة تحضيرية تصل إلى 20 يوما.