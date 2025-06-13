وزير التجارة الكوري الجديد يتعهد بتسريع المفاوضات مع الولايات المتحدة

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تعهد وزير التجارة الكوري الجديد "يو هان كو" بالرد بقوة في المفاوضات التجارية مع إدارة "دونالد ترامب"، مع توسيع وإصلاح فريق العمل الذي يغطي قضايا التجارة والصناعة والطاقة.وفي خطاب تنصيبه أمس الخميس، تعهد "يو" بتسريع "المفاوضات المكوكية" بين وزيري تجارة البلدين، مع مراعاة فلسفة الإدارة بشأن شؤون الدولة.كما أعلن الوزير عن خطط لرفع رتبة كبير المفاوضين الكوريين على مستوى العمل.وقال "يو"، الذي كان قد شغل منصب وزير التجارة في حكومة "مون جيه إين" السابقة، إنه سيبذل قصارى جهده لإنشاء إطار تنظيمي للتعاون المتبادل في الصناعة والتجارة والاستثمار.كما تعهد بتعزيز القدرة التنافسية العالمية للصناعات الكورية، وتحقيق نتائج عملية من المفاوضات تتماشى مع المصالح الوطنية.