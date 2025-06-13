الرئيس الكوري يتحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الأسترالي

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تحدث الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيز" للمرة الأولى منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي.وقالت المتحدثة الرئاسية "كانغ يو جونغ" للصحفيين إن "لي" و"ألبانيز" تحدثا لمدة 15 دقيقة تقريبا من الساعة 5 مساء بناء على طلب رئيس الوزراء الأسترالي، حيث قدم له الرئيس الكوري الشكر على التهنئة بتنصيبه، وأشاد بأن البلدين قد عملا معا كشريكين استراتيجيين من أجل استقرار وازدهار المنطقة والعالم ككل.وقال الجانبان إن كوريا الجنوبية وأستراليا، استنادا إلى تاريخهما الطويل من الثقة والتضامن، تواصلان العمل عن كثب في مختلف المجالات، بما في ذلك الدفاع والطاقة النظيفة والمعادن المهمة، واتفقا على مواصلة تعزيز هذه العلاقات.كما اتفقا على تعزيز التواصل والتعاون لتحقيق تقدم في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وحل القضية النووية لكوريا الشمالية، مع التعاون من أجل إنجاح قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2025، المقرر عقدها في أكتوبر القادم في مدينة "كيونغ جو" الكورية.واتفق "لي" و"ألبانيز" على الاجتماع وجها لوجه لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية وأستراليا.