الرئيس يقبل استقالة كبير مساعديه للشؤون المدنية

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قبل الرئيس "لي جيه ميونغ" استقالة كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون المدنية "أوه كوانغ سو".وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن "أوه" أبلغ الرئيس بنيته الاستقالة أمس الخميس، وقد قبلها الرئيس آخذا في الاعتبار أهمية المنصب، الذي يعمل على تشديد الانضباط بين الموظفين العموميين والإشراف على فحص الموظفين.وأضافت المتحدثة أن المكتب الرئاسي سيقوم قريبا بتعيين مساعد رئاسي جديد للشؤون المدنية يفهم تماما التزام "لي" بالإصلاح القضائي وفلسفته في الحكم.وتأتي استقالة "أوه" بعد 5 أيام فقط من تعيينه، وهو أول مسؤول رفيع المستوى يستقيل منذ تولي إدارة "لي" مهامها.وقد تعرض "أوه" لانتقادات بسبب مزاعم حول إدارته عقارات لزوجته باسم مستعار خلال فترة عمله كمدعٍ عام من 2012 إلى 2015، ولعدم الإفصاح عن ذلك في إقرار الممتلكات المطلوب من كبار المسؤولين.كما يُتهم بالحصول على قرض باسم أحد معارفه في عام 2007 في أثناء عمله كمدعٍ عام.