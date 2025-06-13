الولايات المتحدة توسع رسوم الجمارك على الصلب لتشمل الأجهزة المنزلية

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وسعت إدارة "ترامب" نطاق رسومها الجمركية المفروضة على الصلب بنسبة 50% لتشمل مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية المستوردة، بما في ذلك الثلاجات والغسالات وغسالات الأطباق.وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن هذا القرار أمس الخميس في إشعار نُشر في السجل الفيدرالي، قائلة إن الرسوم الجمركية المحددة حاليا بنسبة 50% لمعظم البلدان، سيتم توسيعها لتشمل "المنتجات المشتقة من الصلب" اعتبارا من يوم 23 يونيو.وسوف تُطبق الرسوم الجمركية من الآن على 8 فئات جديدة من المنتجات، بما في ذلك الثلاجات، والمجففات، وغسالات الأطباق، والمجمدات، والأفران، والمواقد، وأجهزة التخلص من القمامة، ورفوف الأسلاك الملحومة.ووفقا للسجل الفيدرالي، سيتم حساب الرسوم الجمركية على أساس محتوى الصلب في كل منتج.ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على شركات تصنيع الأجهزة المنزلية الكورية، حيث إن جزءا كبيرا من شحناتها إلى الولايات المتحدة يتم إنتاجه في كوريا الجنوبية والمكسيك.