الأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أمس الخميس بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.وحصل مشروع القرار، الذي قدمته إسبانيا، على 149 صوتا من أعضاء الجمعية العامة، منها كوريا الجنوبية، فيما صوتت 12 دولة ضد القرار، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.وطالب القرار إسرائيل بإنهاء الحصار وفتح المعابر وضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا إلى سكان غزة.كما طالب القرار بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، والأسرى الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من غزة.وأكد القرار على إدانة استخدام التجويع والحرمان غير المشروع من المساعدات، كما شدد على ضرورة المساءلة لضمان احترام إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي.وجاء هذا القرار بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء في المجلس ماعدا أمريكا.ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية الأممية للحرب.