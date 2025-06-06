سيول ثامن أفضل مدينة عالميا من حيث إطلاق الشركات الناشئة

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قالت بلدية سيول أمس الخميس إن مدينة سيول احتلت المرتبة الثامنة عالميا في قائمة "ستارت أب جينوم" لأفضل المدن في إطلاق الشركات الناشئة، متقدمة بمرتبة واحدة مقارنة بالعام الماضي.وبهذا استطاعت سيول الحفاظ على مرتبتها ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم في هذا التصنيف للعام الثاني على التوالي.الجدير بالذكر أن منصة "ستارت أب جينوم" هي واحدة من أبرز الهيئات العالمية لتقييم النظم البيئية للشركات الناشئة، وتقوم سنويا بنشر تقرير عالمي حول النظم البيئية للشركات الناشئة، بحيث تقيم أكثر من 300 مدينة حول العالم وفق معايير في 6 مجالات، منها تراكم المعرفة، وجمع التمويل، وديناميكية النظام البيئي، ودخول السوق، والخبرات الإبداعية وتنمية المواهب، إلى جانب التحول نحو الذكاء الاصطناعي.وأوضحت بلدية سيول أن لهذا الإنجاز أهمية كبيرة، خاصة وأنه يشير إلى تفوقها على مدن آسيوية أخرى تشتهر في مجال ريادة الأعمال الناشئة، بما في ذلك سنغافوره وطوكيو.وجاء في المرتبة الأولى وادي السليكون، وتلته نيويورك ولندن وتل أبيب وبوسطن وبكين.