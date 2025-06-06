الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

سيول ثامن أفضل مدينة عالميا من حيث إطلاق الشركات الناشئة

Write: 2025-06-13 12:32:32Update: 2025-06-13 13:52:40

سيول ثامن أفضل مدينة عالميا من حيث إطلاق الشركات الناشئة

Photo : YONHAP News

قالت بلدية سيول أمس الخميس إن مدينة سيول احتلت المرتبة الثامنة عالميا في قائمة "ستارت أب جينوم" لأفضل المدن في إطلاق الشركات الناشئة، متقدمة بمرتبة واحدة مقارنة بالعام الماضي.
وبهذا استطاعت سيول الحفاظ على مرتبتها ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم في هذا التصنيف للعام الثاني على التوالي.
الجدير بالذكر أن منصة "ستارت أب جينوم" هي واحدة من أبرز الهيئات العالمية لتقييم النظم البيئية للشركات الناشئة، وتقوم سنويا بنشر تقرير عالمي حول النظم البيئية للشركات الناشئة، بحيث تقيم أكثر من 300  مدينة حول العالم وفق معايير في 6 مجالات، منها تراكم المعرفة، وجمع التمويل، وديناميكية النظام البيئي، ودخول السوق، والخبرات الإبداعية وتنمية المواهب، إلى جانب التحول نحو الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت بلدية سيول أن لهذا الإنجاز أهمية كبيرة، خاصة وأنه يشير إلى تفوقها على مدن آسيوية أخرى تشتهر في مجال ريادة الأعمال الناشئة، بما في ذلك سنغافوره وطوكيو.
وجاء في المرتبة الأولى وادي السليكون، وتلته نيويورك ولندن وتل أبيب وبوسطن وبكين.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;