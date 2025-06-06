الرئيس يؤكد أن الشركات هي قلب الاقتصاد الكوري

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التقى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" اليوم الجمعة برؤساء 5 شركات عملاقة و6 منظمات اقتصادية، حيث ناقش معهم القضايا المتعلقة بسبل تحقيق النمو الاقتصادي.وجاء هذا اللقاء ضمن جهود الرئيس الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد بعد 9 أيام من تنصيبه، حيث تعهد بتقديم دعم حكومي فعال لتحقيق ذلك الغرض، لكنه أكد في الوقت نفسه على أهمية إنشاء نظام بيئي اقتصادي عادل.وخلال اللقاء، قال الرئيس إن أهم ما في الأمر في نهاية المطاف هو معيشة الشعب، وأن الاقتصاد يقع في صميم ذلك الأمر، وأن قلب الاقتصاد هو الشركات نفسها.وأكد الرئيس أنه من المهم للغاية بالنسبة للحكومة أن تدعم وتتعاون بشكل فعال مع الشركات لكي تتمكن من المساهمة في النمو الاقتصادي من خلال تحقيق أداء جيد.كما أكد على أهمية إنشاء نظام اقتصادي عادل لإيجاد حلول للمشاكل الداخلية القائمة بين أعضاء الشركات، وقضايا العمل، وقضايا الشركات الصغيرة والمتوسطة.