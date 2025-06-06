اضطرابات في السوق المالية الكورية بسبب التوتر في الشرق الأوسط

Photo : YONHAP News

شهدت السوق المالية في كوريا الجنوبية حالة من الاضطراب وسط تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى توقف وتيرة الارتفاع في مؤشر الأسهم وقيمة الوون الكوري.ويقول الخبراء إن المخاوف من حرب تعريفات جمركية بواسطة الولايات المتحدة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط، قد ألقت بظلال كثيفة على الأسواق المالية، وهو ما تسبب في اهتزاز واضح في ثقة المستثمرين وتقلبات في حركة الأسواق.وسوف تعقد الحكومة الكورية اجتماعا طارئا في وقت لاحق من اليوم الجمعة برئاسة القائم بأعمال وزير المالية "لي هيونغ إيل" لمناقشة التدابير المتعلقة بالاستجابة لاضطرابات السوق المالية.وكانت السوق المالية الكورية قد استمرت حتى صباح اليوم في اتجاهها الصعودي، لكن بمجرد ورود الأنباء حول الغارة الإسرائيلية على إيران، انقلب الوضع وشهد مؤشر البورصة الكورية، كوسبي، انخفاضا كبيرا ليقل عن 2900 نقطة، بعد أن كان قد شهد ارتفاعا لسبعة أيام متتالية، وسجل زيادة بنسبة 8.24%.وبلغ سعر صرف الدولار أمام الوون الكوري 1,369.4 وون للدولار الواحد في الساعة الثانية عشرة و52 دقيقة من بعد ظهر اليوم، مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 13 وون مقارنة بالأمس.وكان الجيش الإسرائيلي قد شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية ونووية إيرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.