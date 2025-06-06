وزارة الخارجية: يوجد في إيران حوالي 100 مواطن كوري، ولا خسائر في الأرواح

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يوجد حاليا حوالي 100 مواطن كوري في إيران التي تعرضت لهجوم جوي إسرائيلي، ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح حتى الآن، وفقا لوزارة الخارجية الكورية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن السفارة تقوم بنشر إخطارات السلامة للمواطنين الكوريين المقيمين في المنطقة، كما تواصل التأكد من سلامتهم من خلال شبكة الاتصال الطارئة وغيرها من الوسائل.ووفقا لوزارة الخارجية، بلغ عدد الكوريين المقيمين في إيران حوالي 100 مواطن اعتبارا من يوم أمس الخميس، ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح حتى الآن.كما ترأس نائب وزير الخارجية "كيم جي نا" بعد ظهر اليوم الجمعة اجتماعا مشتركا بين الوزارة والسفارة لتقييم الوضع في الشرق الأوسط ومراجعة تدابير حماية المواطنين في الخارج. وحث "كيم" على توخي الحذر من احتمال حدوث تغيرات مفاجئة في الوضع في الشرق الأوسط، مع بذل قصارى الجهد لضمان سلامة المواطنين في الخارج.وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس "لي جيه ميونغ" توجيهات بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية على إيران، طلب فيها التحقق من وضع المواطنين الكوريين في المنطقة جيدا والتأكد من عدم تعرضهم لأي أضرار، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أي أضرار.وقد شنت إسرائيل فجر اليوم غارة عسكرية على عشرات الأهداف في إيران، بما في ذلك منشآتها النووية.ومع تزايد المخاوف من اندلاع حرب شاملة، ارتفعت أسعار النفط العالمية بصورة حادة، كما انخفض مؤشر البورصة المحلية إلى ما دون مستوى 2900 نقطة.