كوريا تعرب عن تعاطفها وتعازيها للهند في حادث تحطم الطائرة

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أعرب الرئيس "لي جيه ميونغ" عن تعاطف كوريا الجنوبية العميق وتعازيها الصادقة لضحايا حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية يوم الخميس، ولعائلاتهم.وعبّر الرئيس الكوري على حسابه على موقع إكس يوم الجمعة، عن صدمته العميقة إزاء هذه المأساة، مؤكدا على أن الشعب الكوري الجنوبي يقف إلى جانب شعب الهند في هذا الوقت العصيب.وكانت طائرة الخطوط الجوية الهندية المتجهة إلى لندن قد تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مدينة "أحمد آباد"، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وأفراد طاقمها البالغ عددهم 242 شخصا، باستثناء راكب واحد، كما قُتل ما لا يقل عن 24 شخصا على الأرض، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، عندما سقطت الطائرة على نُزُل جامعي طبي قريب.