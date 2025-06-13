الرئيس الكوري يغادر إلى كندا اليوم الاثنين لحضور قمة مجموعة السبع

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سيتوجه الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إلى كندا اليوم الاثنين لحضور قمة مجموعة السبع وعقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الأخرى المشاركة في القمة.وأعلن مستشار الأمن القومي "وي سونغ لاك" أمس الأحد أن الرئيس تلقى دعوة من الحكومة الكندية للمشاركة في القمة المقرر عقدها من الأحد إلى الثلاثاء.وأشار إلى أن هذا الحدث يمثل عودة كوريا الجنوبية إلى الدبلوماسية رفيعة المستوى بعد الاضطرابات السياسية التي أثارها إعلان الرئيس السابق "يون صوك يول" للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.ويعتزم الرئيس الكوري الالتقاء بقادة الدول الرئيسية غير الأعضاء في مجموعة السبع في محادثات ثنائية، ثم يحضر قمة مجموعة السبع غدا الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلقي كلمة حول سلاسل إمدادات الطاقة والذكاء الاصطناعي.وأضاف "وي" أن الرئيس سيعقد أيضا اجتماعات جانبية مع قادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع طوال فترة القمة، ثم يعود إلى سيول مساء بعد غد الأربعاء.